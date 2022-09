Werkgevers zijn niet blij met de NS-staking van vrijdag. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en mkb-Nederland benadrukken dat de acties tienduizenden werknemers, ondernemers en studenten duperen die naar hun werk of school willen. Ook een groot aantal reguliere reizigers, die een uitstapje willen maken, wordt door de acties geraakt.

Het NS-treinverkeer komt vrijdag in heel Nederland stil te liggen door een regionale staking, heeft de NS woensdag bekendgemaakt. Het spoorbedrijf ziet geen mogelijkheid om op een veilige manier een dienstregeling op te tuigen, omdat veel treinen dagelijks door meerdere regio's rijden.

Net als bij de eerdere acties hopen de ondernemersorganisaties dat de bonden en NS er zo snel mogelijk met elkaar uit komen. "Zeker in deze onrustige en zeer onzekere tijd is het belangrijk dat we juist samen optrekken met cao-afspraken die werken voor iedereen. We willen geen verdere polarisatie en on-Nederlandse toestanden", aldus een verklaring.