De transportsector heeft de omzet in het tweede kwartaal van dit jaar met 32 procent zien stijgen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers die statistiekbureau CBS donderdag heeft bekendgemaakt.

De meeste transportbedrijven profiteerden vooral van de afgeschaalde coronamaatregelen, de aantrekkende economie en de stijgende prijzen.

De omzet was in alle deelmarkten zelfs hoger dan in het tweede kwartaal van 2019, het jaar voor de coronapandemie. De post- en koeriersdiensten bleven als enige deelmarkt achter.

In de luchtvaartsector was de omzet in het tweede kwartaal 124 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. De luchtvaart werd in de voorgaande kwartalen hard getroffen door de lockdowns, maar inmiddels zijn de meeste coronamaatregelen opgeheven, waardoor vliegen weer mogelijk is.

De omzet van dienstverleners voor het vervoer door de lucht, waaronder luchthavens, was in het tweede kwartaal 165 procent hoger. Daarmee is de omzet nog niet op het niveau van voor de coronacrisis, aangezien het aantal reizigers op luchthavens nog achterblijft.

Ook de zeevaart (+43 procent) en de binnenvaart (+48 procent) behaalden hogere omzetten, vooral door hogere prijzen.