De Europese Unie is van plan een prijsplafond voor Russisch gas in te voeren. Dat heeft Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen woensdag officieel bekendgemaakt, samen met enkele andere maatregelen om de gevolgen van de hoge energieprijzen in te dammen.

Rusland heeft de toevoer van aardgas naar Europa de afgelopen tijd steeds verder beperkt. Daardoor werd gas schaarser en steeg de prijs.

Dit zorgde voor veel inkomsten voor Rusland, die het land kan gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Ondertussen worstelen veel huishoudens in Nederland en andere EU-landen met het betalen van de energierekening.

Brussel wil daar iets aan doen. Naast het prijsplafond komt er een maximum aan de inkomsten van producenten van schone energie uit bijvoorbeeld wind en zon. Deze bedrijven verdienen nu veel geld, zonder dat hun kosten evenredig oplopen.

Verder komt er een solidariteitsmaatregel voor olie- en gasbedrijven. Ook deze bedrijven maken nu grote winst en een deel van dat geld moet terechtkomen bij huishoudens en bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de hoge prijzen voor stroom en gas.

Europa moet ook energie besparen

Daarnaast kondigde Von der Leyen aan dat er maatregelen komen om te besparen op energieverbruik. Dan gaat het vooral om piekuren waarin veel energie wordt verbruikt.

Deze besparingen zijn niet vrijwillig, maar verplicht. Voor wie de verplichting gaat gelden, is nog niet helemaal duidelijk. Ook zijn geen details over het prijsplafond bekendgemaakt.

Over enkele dagen overlegt de Europese Commissie met de lidstaten over de voorgestelde plannen. Het is nog onduidelijk of alle landen ermee akkoord gaan.

Rusland dreigt levering energie te beëindigen

De Russische president Vladimir Poetin zei woensdag dat hij geen gas en olie meer aan Europa levert als de EU een prijsplafond invoert.

Dat is niet alleen een reactie op de plannen van Brussel, maar ook die van de G7. Deze groep grote rijke landen, waaronder de VS, Japan en Duitsland, dreigt namelijk met de invoering van een prijsplafond voor Russische olie. Dit tot irritatie bij het Kremlin, dat zegt dat dergelijke plafonds niets uithalen.