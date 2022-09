De economie in de eurozone is afgelopen kwartaal met 0,8 procent gegroeid ten opzichte van de eerste drie maanden van dit jaar. Dat is meer dan de 0,6 procent die uit voorlopige cijfers naar voren kwam. Nederland noteerde met een plus van 2,6 procent de grootste groei binnen de Europese Unie.

In het eerste kwartaal van dit jaar ging de economie van de eurozone met 0,7 procent vooruit, blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

De economie van de gehele EU liet in het tweede kwartaal een plus van 0,7 procent zien, na een groei van 0,8 procent in de voorgaande periode.

Ons land is dus koploper als het gaat om de economische groei in de EU. Ook Roemenië en Kroatië deden het goed. In Polen kromp de economie juist met 2,1 procent. In Estland, Letland en Litouwen was eveneens sprake van krimp.