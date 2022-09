De waarde van de bitcoin gaat weer richting het dieptepunt van eerder dit jaar. Deze week verloor de belangrijkste digitale munt meer dan 6 procent van zijn waarde, waarmee deze noteert op 18.620 dollar (18.751 euro) per stuk.

Sinds het begin van dit jaar is de waarde van de bitcoin flink gedaald. Met de daling van deze week beweegt de munt zich richting het dieptepunt van 17.600 dollar dat eerder dit jaar werd aangetikt.

Die daling zorgt er mede voor dat de totale marktwaarde van de cryptosector onder de 1 biljoen dollar is gezakt. Dat was vorig jaar nog ruim 2 biljoen dollar. Ook andere cryptomunten zakten deze week met zo'n 6 procent.

Beleggers vrezen dat de hogere rentetarieven vanwege de hoge inflatie leiden tot economische krimp. Cryptomunten worden gezien als risicovolle investeringen. Wanneer de rente stijgt, kiezen veel investeerders ervoor minder risico te nemen.

De cryptomarkt in het algemeen verloor dit jaar ongeveer 60 procent van zijn waarde. Bitcoin is hard gevallen ten opzichte van de piek van november vorig jaar, toen de munt nog 69.000 dollar waard was.