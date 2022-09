De gasopslagen in ons land zijn voor gemiddeld 80 procent gevuld, heeft het ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt. Daarmee is de Europese doelstelling gehaald. Het vullen van de opslagen is nodig om te zorgen dat er genoeg gas is om de winter door te komen.

Sinds de Russische inval in Oekraïne staat de energiemarkt onder extreme druk. Er was vooral vrees dat er te weinig gas zou zijn voor aankomende winter, doordat Rusland de toevoer steeds verder dichtdraait.

Nederland en andere Europese landen wilden daarom uiterlijk op 1 november de gasopslagen voor minimaal 80 procent hebben gevuld. Dat doel heeft Nederland nu dus ruim op tijd bereikt. In de EU zijn de opslagen gemiddeld voor 82 procent vol.

De komende tijd moeten de Nederlandse opslagen nog verder worden gevuld. Dit gebeurt onder meer met vloeibaar aardgas (lng). Een terminal om deze lng in te voeren, wordt later deze maand geopend in de Groningse Eemshaven.

Het doel is om de gasbergingen in Alkmaar en Grijpskerk volledig te vullen. Het ministerie verwacht dat de gasopslag in Bergermeer voor 90 procent vol is zodra de winter begint. De berging in Norg is momenteel voor 85 procent gevuld.

Het kabinet moest bedrijven met flinke subsidies verleiden om de bergingen te vullen. Door de hoge gasprijzen is dat nu niet aantrekkelijk. De bedrijven vreesden dat ze het gas nu duur moesten inkopen om het komende winter met een mogelijk verlies te moeten verkopen. Daarom besloot het kabinet om 210 miljoen euro extra uit te trekken.