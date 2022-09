De twee oprichters van Ben & Jerry's willen nog steeds voorkomen dat moederbedrijf Unilever de Israëlische tak van het ijsmerk verkoopt. Ze hebben daarom nieuwe juridische stappen tegen het Britse levensmiddelenbedrijf ondernomen.

Unilever is sinds 2000 eigenaar van Ben & Jerry's. Bij de overname hebben de oprichters van het ijsmerk bedongen dat ze veel ruimte krijgen om het sociale aspect van het bedrijf in stand te houden, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten.

Vorig jaar besloot Ben & Jerry's niet langer ijs te verkopen in Israëlische nederzettingen in Palestijnse Gebieden, omdat de oprichters tegenstanders van de nederzettingenpolitiek zijn. Moederbedrijf Unilever kreeg daarop veel kritiek en raakte enkele investeerders kwijt. Het bedrijf, dat sinds kort volledig Brits is, besloot daarom de Israëlische tak van Ben & Jerry's te verkopen.

Daar verzetten de oprichters van het ijsmerk zich tegen. Ze verloren vorige maand echter een zaak bij de rechtbank in New York. De rechter vond dat de ondernemers niet duidelijk hadden gemaakt waarom een verkoop van de Israëlische activiteiten voor onherstelbare schade zou zorgen.

Ben Cohen en Jerry Greenfield leggen zich niet neer bij die uitspraak en hebben nu besloten verder te procederen.