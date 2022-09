Overheden en andere organisaties die om een ontheffing hebben gevraagd omdat ze nog geen alternatief hebben voor hun Russische gascontract, krijgen die ook. Zij krijgen tot 1 januari 2023 de tijd om een andere gasleverancier te vinden.

Het gaat daarbij om 140 Nederlandse partijen, waaronder scholen, gemeenten en drinkwaterbedrijven, die gascontracten hebben afgesloten met het Russische bedrijf SEFE Energy Ltd.

Minister Rob Jetten (Klimaat en Economische Zaken) wil dat de Europese Commissie eerst meer duidelijkheid geeft over de sanctieregels, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.

"Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft tot nu toe vijftien aanvragen voor ontheffingen ontvangen, waarvan er zes zijn afgedaan. In totaal zijn hiermee ongeveer 140 partijen gemoeid, waaronder scholen, gemeenten en drinkwaterbedrijven", schrijft Jetten. Ze hoeven hun contract met de Nederlandse dochter van het Russische staatsbedrijf Gazprom niet voor 10 oktober op te zeggen.

Vragen over effectiviteit van sancties

Volgens de Nederlandse lezing van het Europese sanctiepakket moeten overheden en andere organisaties deze contracten opzeggen. Nieuwsuur meldde onlangs dat het geld vervolgens alsnog in Russische handen terechtkomt, doordat ook andere energiebedrijven gas inkopen op de Europese markt, die ook deels door de Russen wordt bevoorraad.

SEFE Energy Ltd. valt enerzijds onder de sanctiebepalingen, doordat het in Russische handen is. Anderzijds zijn er vragen over de effectiviteit van de sanctie en de toepassing door andere lidstaten. "Daarom vraag ik de Europese Commissie om zo snel mogelijk te komen tot nadere duiding over het al dan niet toepassen van de sanctiemaatregel op SEFE GmbH", schrijft Jetten.

"Tot die tijd verleen ik aan partijen die het verzoek daartoe doen ontheffingen op bestaande leveringscontracten met SEFE Energy Ltd. tot in ieder geval 1 januari 2023.