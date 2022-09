Werknemers hebben nog altijd te maken met een torenhoge inflatie. Vooral de boodschappen zijn duurder en de energierekeningen rijzen de pan uit. Ondertussen blijven de lonen flink achter, waardoor veel mensen aan koopkracht verliezen. Van een eventuele loongolf is tot nu toe geen sprake en ook in de komende maanden zullen de lonen slechts mondjesmaat verder stijgen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

De inflatie in ons land is in augustus opgelopen tot 12 procent, tegen 10,3 procent een maand eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Vooral de hogere energierekening zorgde voor een oplopende inflatie. Ook kleding en voeding werden duurder.

Ondertussen blijven de lonen flink achter. De gemiddelde loonstijging kwam afgelopen maand uit op zo'n 4 procent, blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. "Maar van een loongolf is geen sprake", zegt een woordvoerder. "Er zijn veel bedrijven, vooral in het mkb, die de inflatie niet kunnen corrigeren via een forse loonsverhoging. Deze bedrijven kunnen dat niet betalen."

Bovendien zijn er veel onzekerheden, zegt de AWVN. "De ontwikkelingen in het buitenland, zoals de oorlog in Oekraïne, de aanvoerlijnen uit China en de lockdowns. Het kan de komende maanden allemaal van invloed zijn op de loonafspraken."

Economen van RaboResearch verwachten dat de lonen de komende tijd mondjesmaat verder zullen stijgen, tot zo'n 5 procent volgend jaar. "Forse loonsverhogingen zijn terug te zien in bepaalde sectoren, zoals in de machinebouw en de industrie. Daar zitten bedrijven die dat kunnen opbrengen. Maar veel mkb-ondernemingen hebben die ruimte niet", zegt econoom Hugo Erken.

'Lonen zullen harder stijgen als inflatie hoog blijft'

De Nederlandse Veiligheidsbranche maakte vorige week bekend dat de beveiligers volgend jaar kunnen rekenen op een loonsverhoging van 15 procent. "Dat is heel fors, maar de branche heeft een enorm tekort aan personeel en wil op die manier werknemers behouden", zegt de AWVN-woordvoerder.

Volgens cao-deskundige Henk Strating van CAO-expert.online zullen de lonen in verschillende sectoren harder stijgen dan voorheen als de inflatie hoog blijft. "Veel sectoren, bijvoorbeeld die waarin een tekort aan personeel is en de lonen relatief laag zijn, zullen de beveiligers volgen. Denk bijvoorbeeld aan de horeca. Ze zullen er alles aan doen om mensen aan te trekken."

Vakbond FNV komt de dag voor Prinsjesdag met een forse looneis voor het komende cao-seizoen. "Het overgrote deel van de bedrijven maakt flink winst en het wordt tijd dat werknemers daarvan profiteren. Zij leveren koopkracht in nu de boodschappen en energie duurder worden. Het wordt tijd voor een flinke compensatie", zegt een woordvoerder.