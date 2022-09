De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) is door de aandeelhouders Shell en ExxonMobil in de verkoop gezet. Dat meldt persbureau Reuters op basis van geheime documenten en bronnen in de industrie.

De oliebedrijven zouden van de NAM af willen vanwege de stijgende gasprijzen. Volgens bronnen van Reuters zou de verkoop naar verwachting zo'n 1 miljard dollar (iets meer dan 1 miljard euro) kunnen opleveren.

De NAM is een joint venture van het Britse Shell en ExxonMobil uit de Verenigde Staten. Beide oliebedrijven hebben een belang van 50 procent in de aardoliemaatschappij.

De NAM begon in 1963 met de productie van aardgas na de ontdekking van het gasveld in Groningen. Het bedrijf is al decennialang een belangrijke gasbron voor Nederland en Europa.