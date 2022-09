Wie eind 2010 100 euro op een spaarrekening zette, houdt nu qua waarde gemiddeld iets minder dan 84 euro over. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de financiële vergelijkingssite Geld.nl. Dat komt door de torenhoge inflatie, die in augustus steeg naar 12 procent, en de lage spaarrente.

Als de prijzen stijgen, betekent dit dat je geld minder waard wordt. Je kunt dan dus met dezelfde euro minder kopen.

"Het is dus niet zo dat de 100 euro die je twaalf jaar geleden op je spaarrekening zette opeens is veranderd in 84 euro", zegt Amanda Bulthuis, expert bij Geld.nl. Het bedrag is nu simpelweg minder waard. "Zelfs met de hoogste rente op een spaarrekening, die nu 0,65 procent is, kun je dit bij lange na niet terugverdienen."

Sinds eind 2016 is de inflatie continu hoger dan de spaarrente. Dat betekent dat spaarders al ruim zes jaar lang hun spaargeld alleen maar minder waard zien worden. "Op een bedrag van 100 euro lijkt dat misschien nog niet zoveel, maar op een bedrag van 1.000 euro heb je het al over 169 euro die je hebt ingeleverd", zegt Bulthuis.

Niet stoppen met sparen

Ondanks de lage rente en de hoge inflatie raadt Bulthuis mensen niet aan te stoppen met sparen. Het is volgens haar nog steeds belangrijk om geld achter de hand te hebben voor als je auto of wasmachine kapotgaat.

Sommige mensen sparen geld voor de lange termijn, zoals voor de studie van hun kind. Zij kunnen er dan wel rekening mee houden dat het bedrag voor een studie nu kleiner is dan wat je over tien jaar nodig hebt voor dezelfde studie. "Dus als je ergens voor spaart, dan zou je het bedrag wat je inlegt elk jaar moeten verhogen", adviseert Bulthuis.

Als je geen expliciet doel hebt met je spaargeld, zou je ervoor kunnen kiezen het geld te investeren in het verduurzamen van je huis. "Dat kan je meer opleveren dan geld op een spaarrekening, met de huidige energieprijzen."