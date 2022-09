NS heeft dinsdagochtend een verbeterd bod gedaan voor een nieuwe cao. In dat bod staat onder meer dat NS-personeel 5 procent meer loon krijgt. Verder komt er meer ruimte voor verlof en wordt meer rekening gehouden met inflatie. Spoorvakbond VVMC is niet enthousiast.

NS en de vakbonden liggen al geruime tijd met elkaar in de clinch over onder meer een hoger loon. Ook is volgens veel medewerkers de werkdruk te hoog. Ze hebben daarom vorige week en de week ervoor gestaakt. Maandag zijn nieuwe stakingen aangekondigd, waarvan de eerste deze vrijdag al moet plaatsvinden.

In een brief aan de bonden erkent NS-directeur HR & Organisatie Richard Greve dat het bedrijf fouten heeft gemaakt. "We hebben mede door corona laat gereageerd op de krappe arbeidsmarkt. Met alle gevolgen van dien: instabiele roosters, onvoldoende ruimte om vrij te kunnen nemen en uitval", schrijft hij.

NS stelt nu voor om met terugwerkende kracht per 1 juli de lonen met 5 procent te verhogen en medewerkers een eenmalige uitkering van 650 euro te geven. Begin volgend jaar zou daar dan nog 2,5 procent loon bij komen.

Verder wil de directie afspraken maken over hoe om te gaan met "de onzekerheid van de inflatieontwikkeling" en onder meer een minimumloon van 14 euro in de cao vastleggen.

Ook moeten de jeugdlonen verdwijnen en wil NS meer zekerheid geven over verlof, wat inhoudt dat twee snipperdagen gegarandeerd worden toegekend. Daarnaast wil het bedrijf het recht om in de vrije tijd onbereikbaar te zijn opnemen in de cao.

Vakbond kritisch op voorstellen NS

Spoorvakbond VVMC vindt het bod aan de magere kant. "Het is een openingsbod en zo moeten we het dan maar zien", stelt Wim Eilert. De verhoging van 2,5 procent voor volgend jaar kan op weinig goedkeuring rekenen van de VVMC.

Ook is Eilert niet enthousiast over hoe er wordt omgegaan met de inflatieontwikkeling. Hij stelt dat NS daar eenmalige afspraken over wil maken, maar ziet liever dat afspraken hierover structureel zijn.

De vakbonden en NS-personeel zijn van plan aanstaande vrijdag en volgende week te gaan staken. Of deze stakingen doorgaan, wordt later deze week beslist.