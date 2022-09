Rusland heeft sinds de start van de oorlog in Oekraïne 85 miljard euro van de EU ontvangen voor het leveren van kolen, olie en gas. Daarmee is de EU de belangrijkste klant van Rusland, meldt de Finse denktank CREA dinsdag. Ook China en Turkije zijn grote afnemers van Russische brandstoffen.

Sinds de Russische aanval van eind februari heeft het land wereldwijd 158 miljard euro verdiend aan de verkoop van fossiele brandstoffen. Meer dan de helft daarvan kwam vanuit de EU, die een grote verbruiker van Russische energie is. China kocht in voor 34,9 miljard euro, terwijl Turkije 10,7 miljard overmaakte. Het Kremlin gebruikt veel van die miljarden om de oorlog tegen Oekraïne te financieren.

Prijzen van brandstoffen zijn sinds de inval hard omhooggegaan. Vooral de gasprijs steeg flink. En dat zorgt voor extra inkomsten in Moskou. "De opgelopen prijzen van fossiele brandstoffen betekenen dat Rusland veel meer geld verdient met de export in vergelijking met voorgaande jaren, ondanks de verminderde exportvolumes dit jaar", meldt CREA.

De EU zet stappen om voortaan geen energie uit Rusland meer te gebruiken. Zo is al een verbod op Russische kolen ingevoerd. In december komt daar een vrijwel volledig verbod op olie bij.

Het beperken van het gebruik van Russisch gas gaat een stuk lastiger. Veel EU-landen zijn zó afhankelijk van aardgas uit Rusland dat een boycot voorlopig geen optie is. Wel krijgen de lidstaten steeds minder geleverd, maar dit komt doordat de Russen de gaskraan almaar verder dichtdraaien.

Volgens de Finse denktank is het EU-verbod op de invoer van steenkool uit Rusland doeltreffend geweest. Na de invoering van het verbod is de Russische kolenexport gedaald tot het laagste niveau sinds het begin van de oorlog. "Rusland is er niet in geslaagd andere kopers te vinden om de dalende vraag in de EU te compenseren", schrijft CREA. De organisatie dringt ook aan op strengere regels voor Russische olie.