Beurshandelsbedrijf IMC eist zo'n 200.000 euro terug van Sywert van Lienden, schrijft de Volkskrant dinsdag. Het bedrijf doneerde dat bedrag aan stichting Hulptroepen Alliantie, zodat Van Lienden en zijn zakenpartners belangeloos mondkapjes konden kopen voor de zorg. Het bedrijf voelt zich gedupeerd, omdat Van Lienden ook een commercieel bedrijf bleek te beheren.

Het bedrag werd overgemaakt vanuit een afdeling van IMC die zich inzet voor goede doelen. "Omdat wij van mening zijn dat wij, net als Randstad en Coolblue, gedupeerd zijn door Hulptroepen Alliantie, hebben wij deze donatie teruggevorderd", citeert de krant voorzitter Michiel Jensma. "Afhankelijk van de uitkomst zullen wij besluiten welke vervolgstappen wij nemen."

Stichting Hulptroepen Alliantie werd opgericht door Van Lienden, Bernd Damme en Camille van Gestel. De verdachten presenteerden hun organisatie als een stichting die zonder winstoogmerk de overheid wilde helpen in de coronacrisis.

Achter de schermen maakten zij gebruik van een geheim, commercieel bedrijf. Onder de streep maakten de betrokkenen ongeveer 28 miljoen euro winst, mede dankzij een enorme mondkapjesdeal met de overheid. Het kabinet betaalde 100 miljoen euro voor 40 miljoen mondkapjes, die vooralsnog niet zijn gebruikt. Een deel is zelfs afgekeurd.

Van Lienden, Damme en Van Gestel worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Ook zijn ze geen onderdeel meer van het bestuur van Hulptroepen Alliantie.

In een reactie aan de Volkskrant schrijft Van Lienden dat hij niet persoonlijk betrokken was bij de donatie vanuit IMC. Hij zegt tevens dat hij "altijd van plan was" om de donatie terug te storten, of "in samenspraak" aan een ander goed doel te doneren.