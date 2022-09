Albert Heijn stopt met de verkoop van ontzilt zeewater vanwege de vele kritiek op het product. De verpakking zou niet duurzaam zijn, terwijl het water gepromoot werd als een duurzaam product. Daarom heeft de supermarktketen de pakjes Noordzeewater, die pas sinds eind vorige maand in de schappen lagen, weer weggehaald.

De kritiek werd aangezwengeld door Dirk Groot, die dagelijks zwerfafval opruimt en beter bekend is als de Zwerfinator. Hij liet op sociale media weten dat de verpakking van het water te wensen overliet. Er zat geen statiegeld op en alleen al het recyclen kostte volgens hem een hoop energie en water. Volgens Groot is "verpakt water nooit duurzaam" en is kraanwater de beste oplossing.

Albert Heijn nam de kritiek tot zich. Het bedrijf schreef onder een bericht van Groot de volgende reactie: "De ontwikkeling om van zeewater drinkwater te maken vinden we interessant en wilden we in een klein aantal winkels testen op potentie. Maar we hebben met de leverancier besproken dat deze verpakking niet de juiste is. We stoppen dan ook met de verkoop van dit pakje, in goed overleg met de leverancier."

Op de pakjes met het gezuiverde water uit de Noordzee stond onder andere "planet saving water". Een van de oprichters van het bedrijf SEA Water, dat het water verkoopt, benadrukte in dagblad Trouw dat het slaat op het feit dat het zeewater wordt gezuiverd met zonne-energie.

De producent zegt in eerste instantie voor drankkarton gekozen te hebben, omdat uit onderzoek bleek dat deze verpakking een kleinere CO2-impact heeft dan alternatieve verpakkingen. "Wij zijn ons ervan bewust dat de verpakking nog niet perfect is en zijn continu bezig met het verbeteren en vernieuwen hiervan", aldus het bedrijf in een verklaring. "Wij geloven namelijk dat er een betere manier is om lokaal water te consumeren als kraanwater buiten bereik is."