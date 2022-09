Goederen en diensten waren vorige maand gemiddeld 12 procent duurder dan een jaar geleden. Dat is de grootste stijging ooit, meldt statistiekbureau CBS dinsdag. Vooral de prijs voor gas en stroom is flink hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Een jaar geleden betaalde een huishouden gemiddeld 117,17 euro voor energie. Vorige maand was dat bedrag gestegen naar 294,51 euro. Dat is een verhoging van maar liefst ruim 150 procent.

Wel gaat het CBS er bij de inflatieberekening van uit dat elk huishouden een variabel contract heeft en de prijsverhogingen door energieleveranciers meteen in de portemonnee voelt.

In de praktijk zijn er ook veel mensen met een vast contract. Die kunnen voorlopig nog profiteren van lagere tarieven die ze in het verleden hebben afgesproken.

Verder zijn de boodschappen flink duurder geworden. Gemiddeld betaalden we vorige maand zo'n 13 procent meer voor eten en drinken dan een jaar eerder. Onder meer pasta steeg flink in prijs. Aan de pomp waren we 16,7 procent meer kwijt.

Woonkosten minder hard gestegen

De prijzen van kleding, schoenen en huishoudelijke apparaten stegen minder hard. Ook de uitgaven in het buitenland, bijvoorbeeld op vakantie, liepen minder snel op dan energie en boodschappen.

Het CBS heeft de 12 procent inflatie berekend volgens de eigen rekenmethode. Vorige week kwam het statistiekbureau al met een inflatie van 13,6 procent, maar dat was volgens de Europese methode. Daarbij worden de woonkosten niet meegerekend.

Die kosten zijn minder hard gestegen dan bijvoorbeeld de prijs van boodschappen en energie. Daardoor komt het CBS met zijn eigen rekenmethode iets lager uit, al is een stijging van 12 procent nog altijd zeer fors.