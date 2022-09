NS-medewerkers gaan mogelijk opnieuw staken. De eerste stakingsdag is aangekondigd voor vrijdag in de regio Noordwest en West, zo melden de vakbonden VVMC, FNV en CNV Vakmensen maandag.

De week daarop is er een staking op dinsdag 13 september in regio's Oost, Zuid en Noord. Donderdag 15 september moet in de regio Midden gestaakt worden.

"Alhoewel de stakingen van 24, 26, 29, 30 en 31 augustus qua actiebereidheid en effect op de dienstregeling en alle andere werkzaamheden bij NS een daverend succes zijn geweest, ligt er nog steeds geen nieuwe cao", licht de FNV toe. "Wij gaan door tot er een goede cao ligt."

Eind vorige maand werd er, verdeeld over twee weken, vijf dagen lang gestaakt door NS-personeel. Dit had grote gevolgen voor treinreizigers. Het leidde daarnaast tot honderden kilometers extra file op de weg.

De NS-medewerkers staken omdat zij een betere cao willen. De NS wil de lonen wel verhogen, maar niet zo veel als het personeel en de vakbonden willen.

Mocht er na deze tweede stakingsgolf nog steeds geen cao liggen, dan volgen er landelijke stakingen, dreigt de FNV.