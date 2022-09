De Belg Stefaan Decraene wordt de nieuwe topman van de Rabobank. Hij volgt dit najaar Wiebe Draijer op, die eerder bekend had gemaakt per 1 oktober terug te treden. Hij stond acht jaar aan de leiding bij de bank.

Een precieze datum is nog niet bekend. Decraene moet zijn huidige werkzaamheden bij BNP Paribas nog afronden.

Decraene was eerder topman van Dexia Bank België en zat de laatste tien jaar in de directie van de Franse bank BNP Paribas. Daar had hij de leiding over de consumentenactiviteiten van die bank. Tot de 57-jarige Decraene aantreedt, wordt het topmanschap tijdelijk waargenomen door financieel directeur Bas Brouwers van de Rabobank.

De raad van commissarissen van de Rabobank meent dat Decraene een "resultaatgerichte leider" is. "Hij stimuleert samenwerking en daagt uit tot persoonlijke ontwikkeling. Dat past naadloos bij de coöperatieve mentaliteit van onze bank", aldus voorzitter Marjan Trompetter van de toezichtsraad.

Vertrekkend topman Draijer trad in 2014 toe tot de raad van bestuur van de bank. Daarvoor was hij voorzitter van de Sociaal-Economische Raad, het overlegorgaan van vakbonden en werkgevers dat symbool staat voor het Nederlandse poldermodel. Hij kondigde vorig jaar oktober aan na afloop van zijn tweede termijn niet meer op te gaan voor een derde.