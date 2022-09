De lonen zijn afgelopen maand gemiddeld met zo'n 4 procent gestegen, zo blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN. Bedrijven zijn steeds vaker bereid om de knip te trekken om werknemers te behouden vanwege de krapte op de arbeidsmarkt.

"De hoge inflatie speelt ook een rol", zegt een woordvoerder. "Werkgevers zijn bereid om het koopkrachtverlies van hun werknemers enigszins te compenseren. Dat zien we vooral terug aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Daar krijgen werknemers naast een loonsverhoging ook vaak een eenmalig bedrag erbij van bijvoorbeeld 500 euro."

Volgens de AWVN zet de trend van hogere loonafspraken door. "We zitten in een tijd van hele hoge loonafspraken. Het zegt genoeg dat bijvoorbeeld de beveiligingsbranche bereid is om de lonen flink te verhogen. Er was een enorme leegloop in die sector, dus werkgevers doen er nu alles aan om hun mensen te behouden."