De olielanden die zich in de OPEC hebben verenigd en bondgenoten als Rusland en Kazachstan (OPEC+) zijn van plan om fors minder olie op te pompen. De productie wordt in oktober met 100.000 vaten per dag verlaagd om zo de olieprijzen te stutten.

Door zorgen over een economische recessie en een zwakkere vraag en de coronalockdowns in China zijn de olieprijzen de afgelopen tijd flink gedaald, meldden afgevaardigden bij het overleg van het oliekartel. Het is voor het eerst in een jaar dat de OPEC+ de productie verlaagt.

Daarbij kwam ook het nieuws dat de landen van de G7 akkoord zijn met het plan om de prijzen voor Russische olie af te toppen. Met de invoering van een maximumprijs willen de landen ervoor zorgen dat Rusland minder verdient aan de verkoop van fossiele brandstoffen, waardoor het land zijn oorlog in Oekraïne minder goed zou kunnen financieren.

Het prijsplafond zou vanaf 5 december moeten gaan gelden. Dat is op het moment dat Europa ook Russische olie in de ban doet. Tijdens het overleg werd aangegeven dat op elk moment een nieuwe vergadering gehouden kan worden, afhankelijk van de marktontwikkelingen.