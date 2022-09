Vanaf dinsdag tot en met vrijdag zijn er elke dag stakingen in het streekvervoer. Buschauffeurs en ander personeel van onder meer Connexxion en Arriva leggen telkens in een andere regio het werk neer om een betere cao af te dwingen. De stakingen kunnen elke dag voor hinder zorgen voor reizigers. Stadsvervoerders staken niet, behalve in Utrecht.

Waarom wordt er gestaakt?

Vakbond FNV vindt dat de werkdruk in het streekvervoer te hoog is. Onder meer door het personeelstekort en doordat vervoerders met te veel parttimers werken. Ook zijn de lonen niet hoog genoeg en vindt de vakbond dat er te veel buslijnen zijn verdwenen de afgelopen jaren. De bond wil dat daar in een nieuwe cao wat aan gedaan wordt.

De vervoersbedrijven zijn eerder dit jaar met een eindbod gekomen voor die cao. Opvallend genoeg ging vakbond CNV ermee akkoord, maar FNV niet. Als gevolg daarvan besloten de chauffeurs die bij FNV zijn aangesloten om eerder dit jaar het werk al eens neer te leggen. De stakingen van deze week zijn daar een vervolg op. Het gaat dus alleen om vervoerspersoneel dat lid is van FNV. De overige medewerkers komen wel werken.

Wanneer zijn de stakingen?

Vandaag zijn de provincies Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland aan de beurt. Morgen wordt gestaakt in Noord-Holland en de provincie Utrecht. Donderdag legt personeel in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg het werk neer, waarna op vrijdag Overijssel, Drenthe, Friesland en de provincie Groningen volgen. De week erop, op vrijdag 16 september, volgt een landelijke staking. Tenzij de vervoerders en FNV in de tussentijd tot een akkoord komen.

Wie staken er precies en wie niet?

De stakingen zijn bij streekvervoerders. Dan gaat het vooral om bussen. Naast eerdergenoemde bedrijven gaat het ook om onder andere EBS en Keolis. Sommige van deze vervoerders rijden naast bussen ook met treinen, zoals Breng en Arriva. Dat vervoer wordt mogelijk ook geraakt.

Er zijn ook vervoersbedrijven waarvan het personeel niet meedoet aan deze staking. Zo rijden de treinen van NS deze week gewoon volgens dienstregeling, behalve op vrijdag. Verder rijdt het stadsvervoer in Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET) eveneens normaal, omdat deze bedrijven vallen onder een andere cao. Het vervoer in de stad Utrecht wordt wél geraakt, omdat dit wordt gedaan door een streekvervoerder.

Hoeveel hinder is er voor reizigers?

Dat is niet te voorspellen, omdat de vervoerders niet precies weten hoeveel van hun medewerkers gaan staken. Pas op het laatste moment is dat duidelijk. De bedrijven raden reizigers aan om, als dat mogelijk is, hun reis uit te stellen of te kiezen voor alternatief vervoer. Zo niet, dan moeten reizigers rekening houden met vertraging en uitval van bussen, treinen en trams.