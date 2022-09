Bakkers openen de deuren minder vaak om zo kosten te besparen. Steeds meer brood- en banketbakkers worden geconfronteerd met een torenhoge energierekening. Hierdoor vreest een groeiend deel van de bakkerijen het nieuwe jaar niet te halen, zegt de Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) tegen NU.nl.

Net als veel Nederlandse huishoudens zien ook veel bakkersbedrijven hun vaste, goedkopere energiecontracten omgezet worden in dure variabele contracten. "Zo'n energiecontract is nu wel acht tot tien keer duurder dan vorig jaar", zegt voorzitter Arend Kisteman van NBOV.

Bij een bakker met energievretende ovens gaat het dan niet om honderden, maar duizenden euro's extra kosten per maand. Zo'n 8 procent van de kosten van een brood gaat nu naar energie, waar dat aandeel vorig jaar nog tussen de 4 en 5 procent was.

Verduurzaming wordt dan vaak als oplossing aangedragen, maar dat is volgens Kisteman te makkelijk gedacht. "Je moet dan de oven laten ombouwen of een nieuwe aanschaffen, maar dat kost al gauw tienduizenden euro's. Bakkers hebben in coronatijd schulden opgebouwd, dus banken zijn niet happig op geld lenen aan ons", aldus de NBOV-voorzitter.

'Hogere kosten zijn haast niet door te berekenen'

De hogere energierekening komt boven op de andere gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Sinds de Russische invasie zijn de prijzen van onder meer tarwe flink gestegen. Het is volgens de NBOV-voorzitter, die zelf ook een bakkerij bezit, haast onmogelijk om die kosten door te bereken: "Dan praat je over 50 tot 70 cent meer op een brood."

En dus proberen bakkers op andere manieren kosten te besparen. Volgens Kisteman gaan steeds meer bakkerijen maximaal vier of vijf dagen per week open, in plaats van de gebruikelijke zes dagen.

NBOV roept het kabinet dan ook op met een tijdelijke overbruggingsregeling te komen. "Het water komt ons echt tot aan de lippen. Als er niets gebeurt, vrees ik dat volgend jaar een groot deel van de branche dicht is", zegt de NBOV-voorzitter.