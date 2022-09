Schone energiebronnen waren in het tweede kwartaal voor het eerst belangrijker bij de stroomproductie dan andere energiebronnen. Van gas werd 11 miljard kilowattuur elektriciteit gemaakt, terwijl uit hernieuwbare bronnen (zoals zon en wind) 12,5 miljard kilowattuur is geproduceerd, zo blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS.

Door de oorlog in Oekraïne en de gevoeligheid van Russische gasleveringen roept het kabinet al maanden op minder energie te verbruiken. Hoe minder energie we verbruiken, hoe minder gas nodig is. Dat extra opgespaarde gas is hard nodig om te voorkomen dat Nederland zonder de grondstof komt te zitten in de winter.

Uit de CBS-cijfers blijkt dat we inderdaad zuiniger zijn met gas: de elektriciteitsproductie waarbij aardgas werd gebruikt, daalde naar 11 miljard kilowattuur. Dat komt neer op een daling van 19 procent.

Die afname werd gecompenseerd door een groter deel van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen te halen. De productie hiervan nam met een kwart toe naar 12,5 miljard kilowattuur. Daarmee waren hernieuwbare bronnen voor het eerst de grootste energiebron van de Nederlandse elektriciteitsproductie.

Met name de productie uit zon (+40 procent) en wind (+25 procent) liet in het tweede kwartaal een stijging zien ten opzichte van vorig jaar. Het zonnige weer en de toename van het opgesteld vermogen aan zonnepanelen leidden tot de groei van de elektriciteitsproductie uit zonne-energie. Ook bij wind ging het om een combinatie van meer vermogen en gunstig weer.

De elektriciteitsproductie uit kolen steeg in diezelfde periode ook met 40 procent. Deze productie groeide naar 3,5 miljard kilowattuur. Naar verwachting zal het aandeel hiervan in het derde kwartaal toenemen, doordat de productiebeperking van kolencentrales eind juni is opgeheven.