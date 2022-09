De inflatie in Turkije is in augustus boven de 80 procent uitgekomen. Onder meer voedsel en energie zijn fors duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, blijkt maandag uit cijfers van statistiekbureau Turkstat.

De consumentenprijzen in Turkije stijgen al sinds het begin van 2017 bijna onafgebroken met dubbele cijfers. Dit jaar steeg de inflatie nog meer door de stijgende kosten van energie en andere grondstoffen, mede als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne. Ook voedsel wordt in rap tempo duurder. De prijzen die Turkse fabrikanten voor hun producten vragen, namen zelfs met bijna 144 procent toe.

De Turkse centrale bank zei eerder te verwachten dat de inflatie dit najaar een piek van rond de 85 procent bereikt en tegen het einde van het jaar uitkomt op iets meer dan 60 procent.

Eind vorige maand werd nog bekend dat de Turkse economie ondanks de torenhoge inflatie is gegroeid in het tweede kwartaal. Aangezien het leven van de Turken een stuk duurder is geworden, leverden de bestedingen van huishoudens een belangrijke bijdrage aan de groei.

Ook de export groeide stevig dankzij het herstel na de lockdowns en een goedkopere Turkse lira. De heropleving van het toerisme na de afschaffing van coronabeperkingen gaf de economie eveneens een impuls.

Ongebruikelijk rentebeleid in Turkije

De inflatie in het land wordt mede aangewakkerd door het ongebruikelijke rentebeleid van president Recep Tayyip Erdogan. Veel economen zijn van mening dat de rente omhoog moet bij een hoge inflatie. Deze hogere rente zorgt ervoor dat mensen minder geld uitgeven. Daardoor is er minder vraag naar goederen en diensten en zullen de prijzen dalen.

Erdogan heeft er bij de Turkse centrale bank juist op aangedrongen de rente te verlagen. Hij denkt dat juist een hoge rente voor hogere prijzen zorgt. Daarom ging de rente vorige maand omlaag. Het tarief daalde van 14 naar 13 procent.