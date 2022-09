Het Verenigd Koninkrijk krijgt vandaag een nieuwe premier. Leden van de Conservatieve Partij hebben de afgelopen weken voor een opvolger van Boris Johnson gestemd. De strijd gaat tussen minister Liz Truss (Buitenlandse Zaken) en Rishi Sunak (oud-minister van Financiën). Wie het ook wordt: de nieuwe premier erft een economie die op z'n zachtst gezegd niet lekker draait.

Net als bij ons zien de Britten alles om zich heen snel duurder worden. De inflatie in het Verenigd Koninkrijk steeg in juli naar 10,1 procent: het hoogste groeitempo onder G7-landen. Naar verwachting zal de geldontwaarding richting het eind van het jaar alleen maar groter worden.

De hoge inflatie heeft meerdere oorzaken. Allereerst, vergelijkbaar met Nederland, de afhankelijkheid van geïmporteerd gas. Gas inkopen is nu veel duurder dan vorig jaar.

Dat soort energieproducten worden nog duurder vanwege de zwakkere Britse munt. Het pond sterling daalt al maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Veel importproducten, zoals grondstoffen, worden in dollars afgerekend. Een zwakkere pond sterling zorgt er dan voor dat inkopen duurder wordt. Duurdere invoer wordt dan vaak weer doorgerekend in de prijzen.

Brexit vergroot problemen

Verder speelt de Brexit ook een rol. Het vertrek uit de Europese interne markt maakt importeren uit de EU lastiger. Die extra handelsbarrières zorgen ervoor dat bijvoorbeeld varkensvlees (en bacon is een essentieel onderdeel van het traditionele Engelse ontbijt) duurder wordt.

Het vertrek uit de EU zorgt ook voor problemen op een al krappe arbeidsmarkt. Uit cijfers van statistiekbureau ONS blijkt dat er dit jaar zo'n 190.000 minder Europeanen in het VK werken dan twee jaar terug. Dit zorgt voor extra personeelstekorten.

Die tekorten kunnen weer tot hogere lonen leiden. De Britse centrale bank waarschuwt voor een zogeheten loon-prijsspiraal, waarbij hogere lonen weer worden doorgerekend in de prijzen.

Langdurige recessie aan de horizon

De torenhoge inflatie kent z'n weerga op de economische groei (of in dit geval krimp). De Britse economie kromp in het tweede kwartaal met 0,1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De Britse centrale bank verwacht dat de langste recessie sinds de economische crisis in aantocht is. Die recessie - een periode waarin de economie krimpt - begint deze herfst en duurt tot begin 2024, verwacht de Bank of England.

Eerdere premiers met soortgelijke problemen konden nog rekenen op de centrale bank, maar dat zit er nu niet in. De Bank of England verhoogt de rente in rap tempo. Zo hoopt de centrale bank verdere prijsstijgingen binnen de perken te houden. Dit zorgt ervoor dat lenen duurder wordt en de economie juist verder afremt.