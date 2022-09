De gasprijs schoot maandagochtend hard omhoog. Handelaren betaalden 31 procent meer, doordat Rusland vrijdag heeft besloten de belangrijke gaspijplijn Nord Stream 1 langer dicht te houden voor onderhoud. De prijs steeg richting de 280 euro, een jaar geleden was dat nog geen 30 euro.

De pijplijn is de belangrijkste gasverbinding tussen Rusland en West-Europa. Volgens de Russen is extra onderhoud nodig, maar volgens Duitsland gebruikt het Kremlin de pijplijn voor politieke doeleinden.

Nord Stream 1 ging woensdag dicht voor een onderhoudsbeurt van drie dagen. Rusland zegt echter dat ze tijdens de werkzaamheden extra problemen zijn tegengekomen en dat de pijplijn daarom langer dicht moet blijven. Hoelang dit duurt, is onduidelijk.

Het nieuws kwam naar buiten enkele uren nadat een groep grote landen, waaronder Duitsland, had besloten een prijsplafond in te stellen voor Russische olie. De landen, verenigd in de G7, willen er zo voor zorgen dat Rusland minder geld binnenkrijgt om de oorlog in Oekraïne te financieren.

Als gevolg van het nieuws over het sluiten van de Nord Stream 1 schoot de gasprijs omhoog bij de opening van de beurs maandagochtend.

Die prijs was de afgelopen week juist wat gedaald. Zo stond vrijdag aan het einde van de dag de koers op 214 euro per megawattuur, nadat die een week eerder een recordhoogte van 346 euro bereikte. Maandag liep de prijs echter weer op richting de 280 euro. Ter vergelijking: een jaar geleden stond de koers nog op minder dan 30 euro per megawattuur.

Veel Nederlanders in betalingsproblemen

Sinds het najaar van 2021 stijgt de gasprijs al. Dit heeft grote gevolgen voor huishoudens, ook in Nederland. De consumentenprijzen van gas en elektriciteit (dat vaak met gas wordt opgewekt) zijn door het dak gegaan.

Steeds meer Nederlanders komen daardoor in betalingsproblemen. Zo vreest het Centraal Planbureau (CPB) dat er de komende tijd 350.000 mensen onder de armoedegrens komen door de hoge energierekening.