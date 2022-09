De Duitse regeringscoalitie komt met een nieuw steunpakket om huishoudens te helpen met de hoge inflatie en sterk gestegen energiekosten. Met dat pakket is een waarde gemoeid van meer dan 65 miljard euro.

Het wordt het derde steunpakket dat Berlijn heeft afgesproken om zo burgers bij te staan bij de hoge inflatie door de oorlog in Oekraïne. Met de eerdere pakketten was in totaal 30 miljard euro gemoeid.

Bondskanselier Olaf Scholz gaf zondag een persconferentie waarin details bekend werden gemaakt. Zo krijgen gepensioneerden en studenten financiële steun en zijn er nog meer hulpmaatregelen voor huishoudens, waaronder een verdere verhoging van de kinderbijslag.

Daarnaast komt er een opvolgregeling voor goedkoop openbaar vervoer van 1,5 miljard euro. Vorige week liep een tijdelijk ov-ticket van 9 euro per maand in Duitsland af.

Wegens de populariteit van het goedkope ticket voor regionaal en lokaal openbaar vervoer gingen er veel stemmen op om die regeling te verlengen. Door mensen meer met het ov te laten reizen wordt de auto veel minder vaak gepakt, wat scheelt in het brandstofverbruik en ook beter is voor het milieu.

'Maatregelen nodig om land door energiecrisis te leiden'

Scholz stelde dat de extra maatregelen noodzakelijk zijn om het land door de energiecrisis te leiden. "Veel mensen maken zich zorgen en wij nemen die zorgen zeer serieus. We zullen niemand alleen laten", aldus de bondskanselier. De onderhandelingen tussen de coalitiepartijen duurden 18 uur.

Er zijn zorgen dat Rusland de gastoevoer naar Duitsland via de belangrijke pijpleiding Nord Stream 1 helemaal gaat stoppen. Het Russische staatsgasconcern Gazprom zei vrijdag nog dat de leveringen wegens technische problemen langer stil blijven liggen.

Scholz gaf Rusland de schuld van de problemen op energiegebied in zijn land. Hij verklaarde dat Rusland geen betrouwbare energieleverancier is. Hij gaf wel aan dat Duitsland de problemen het hoofd zal bieden en door de winter zal komen.

Berlijn kijkt ook naar andere stappen om de energiecrisis tegen te gaan, waaronder het langer operationeel houden van kernreactoren en het heropstarten van stilgelegde kerncentrales. Ook worden steenkolencentrales weer in gebruik genomen.