De Nord Stream 1-gaspijpleiding tussen Rusland en Duitsland blijft langer dicht dan gepland. Eigenaar Gazprom, een Russisch staatsbedrijf, spreekt van een technisch probleem. In Europa beschuldigen politici Moskou ervan de pijpleiding in te zetten als politiek drukmiddel.

Gazprom kondigde eerder deze maand al aan dat er onderhoud aan Nord Stream 1 moest worden gepleegd. Dat onderhoud zou duren van 31 augustus tot 2 september, maar vrijdag meldt het staatsbedrijf ineens een technisch probleem.

De angst bestond al dat Gazprom de gastoevoer niet zou hervatten. De leiding loopt door de Oostzee naar Duitsland, dat erg afhankelijk is van Russisch gas. Bondkanselier Olaf Scholz zei dinsdag wel dat de Duitse gasopslagen op dit moment al voller zitten dan het land zich voor dit moment ten doel had gesteld. Duitsland lijkt dus ook met minder Russisch gas op tijd klaar te kunnen zijn voor de winter.

Ook vóór het onderhoud leverde Rusland al veel minder gas dan wat de gasleiding kan leveren. Slechts 20 procent van de maximumcapaciteit stroomde door Nord Stream 1. Gazprom houdt vol dat er vanwege achterstallig onderhoud niet meer capaciteit beschikbaar is, maar critici vermoeden dat Moskou de pijpleiding als machtsmiddel gebruikt.

Het is bovendien niet de eerste keer dat Moskou de pijpleiding afsluit. In juli werd Nord Stream 1 ook al afgesloten vanwege onderhoud. Na een onderhoud van tien dagen ging de pijpleiding weer open, maar verlaagde Gazprom de hoeveelheid gas die door de pijplijn heen kwam.

Duitsland beschuldigt Rusland er al geruime tijd van de gastoevoer in te zetten als machtsmiddel. Eerder eiste Gazprom bijvoorbeeld al betaling in roebels. Landen die weigerden, waaronder Polen en Nederland, kregen vervolgens geen gas meer. Duitsland besloot vlak voor de Russische inval in Oekraïne al om de stekker uit Nord Stream 2 te trekken. Die pijpleiding werd nooit in gebruik genomen.