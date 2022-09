In het Friese dorp Ried is vogelgriep vastgesteld in een vleeskuikenbedrijf, meldt het ministerie van Landbouw vrijdag. Daarom moeten 104.000 kuikens worden afgemaakt.

In de pluimveehouderij is een ernstige en zeer besmettelijke variant van de ziekte gevonden.

Er liggen geen andere pluimveebedrijven binnen een straal van een kilometer, waardoor er geen extra ruimingen nodig zijn. Wel zijn er drie pluimveebedrijven binnen een straal van drie kilometer. Die bedrijven zullen op het virus worden getest door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Ook geldt er een vervoersverbod voor veertien bedrijven die maximaal 10 kilometer bij het bedrijf vandaan liggen. Daardoor mogen er onder meer geen dieren, eieren en mest worden vervoerd.

Een maand geleden werd er ook vogelgriep geconstateerd in het Friese Minnertsga. Toen moesten 105.000 vleeskuikens worden gedood.