De Europese Commissie wil een limiet instellen voor de prijs van gas dat via pijpleidingen uit Rusland komt. De prijs daarvan is ongekend hard opgelopen sinds Rusland in februari Oekraïne binnenviel. De EU wil met een maximumprijs zorgen dat energie betaalbaar blijft voor huishoudens met een krappe beurs.

Details over hoe zo'n prijsplafond er precies uit moet zien, zijn niet bekendgemaakt. De Europese energieministers komen op 9 september samen en praten dan verder over de plannen.

Steeds meer burgers en bedrijven kunnen de energierekening niet meer betalen. Weliswaar is het verbruik wat afgenomen en haalt Europa steeds meer gas uit andere landen, maar dat is niet voldoende om de prijs weer naar normale niveaus te krijgen.

Zo betaalden handelaren vrijdag rond de 220 euro voor een megawattuur. Dat is minder dan de recordprijs van boven de 300 euro van vorige week, maar nog altijd veel en veel meer dan de 30 euro van een jaar geleden.

Ook maximum prijs voor Russische olie

Er zijn niet alleen plannen voor een prijsplafond op Russisch gas, maar ook op olie uit Rusland. Vrijdag hebben leiders van de G7 hierover met elkaar gesproken. Dat zijn zeven grote rijke landen, waaronder de VS, Duitsland en Japan, en de Europese Unie. De landen zeiden vrijdag vastbesloten te zijn zo'n plafond in te voeren, al is nog niet duidelijk wanneer.

Als reactie op de plannen dreigde Rusland om geen olie meer te leveren aan landen die prijsplafonds instellen op Russische energie. Of we daar in Europa veel van merken, is de vraag. De EU heeft in augustus al een boycot ingevoerd op Russische olie die via zee wordt aangevoerd. Volgens Brussel zorgt dit dat er 90 procent minder olie uit Rusland naar Europa komt.

Extra belasting voor energiebedrijven

De EU denkt ook serieus na over een extra belasting voor bedrijven die profiteren van de hoge energieprijzen van dit moment. Het gaat dan niet om Russische bedrijven, maar om bedrijven die actief zijn in Europa zelf, bijvoorbeeld met een elektriciteitscentrale.

Door de hoge stroomprijs maken deze bedrijven in een aantal gevallen nu zeer veel winst. Brussel wil daarom een systeem invoeren dat zorgt dat een deel van deze winsten uiteindelijk terechtkomen bij huishoudens die worstelen met een hoge stroomrekening.