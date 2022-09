Bij beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn voor het eerst meer vrouwen dan mannen benoemd tot commissaris. Dat blijkt uit de Female Board Index 2022, waarin jaarlijks wordt bijgehouden hoe het gaat met de man-vrouwverhouding bij beursgenoteerde bedrijven. Er werden dit jaar 85 nieuwe commissarissen benoemd, en van hen was 55 procent vrouw.

Bij de 89 Nederlandse beursondernemingen ging het percentage vrouwelijke commissarissen dit jaar met 5 procent omhoog, naar 38 procent. Het aandeel vrouwelijke bestuurders blijft nog wel achter: van de 32 nieuwe bestuurders waren er slechts 5 vrouw.

Sinds begin dit jaar geldt een vrouwenquotum voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Een derde van de commissarissen moet volgens dat quotum een vrouw zijn (of juist een man, als er meer vrouwen werken). Voldoet een raad van commissarissen daar niet aan, dan worden nieuwe benoemingen van mannelijke commissarissen nietig verklaard, net zolang tot er een balans is in het aantal mannen en vrouwen dat er werkt.

Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen 72 bedrijven aan dat quotum; dat waren er een jaar geleden nog 61. Bij de overgebleven zeventien bedrijven, die het quotum dus nog niet halen, hoeven in totaal maar achttien vrouwelijke commissarissen benoemd te worden om er wél aan te voldoen, blijkt uit de Female Board Index 2022.