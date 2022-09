NS rijdt vanaf vandaag met minder treinen. Dit is nodig omdat de vervoerder kampt met een groot tekort aan medewerkers. Zo rijden er minder intercity's en start de avonddienstregeling al om 20.00 uur in plaats van 22.00 uur.

Bij NS komen ze zo'n 1.400 mensen tekort, zegt vakbond FNV. Ook de vervoerder zelf geeft aan dat het niet langer mogelijk is om door te gaan met het huidige aantal treinen door een gebrek aan medewerkers. Het aantal treinen per dag moet omlaag, stelt het bedrijf.

Concreet betekent het dat er op werkdagen nog maar vier intercity's per uur rijden in plaats van zes. Verder rijdt er 's avonds en in het weekend elk half uur een intercity en een sprinter. Dat was tot vandaag elk kwartier. Verder start de avonddienstregeling dus twee uur eerder dan gebruikelijk.

Uitval van treinen voorkomen

Normaal gesproken komt NS pas in december met een nieuwe dienstregeling. Maar doordat er zo'n groot tekort is aan onder meer machinisten en conducteurs, heeft het bedrijf besloten om al vanaf maandag 5 september diensten te schrappen.

"We zien dat we onze huidige dienstverlening met het tekort aan collega's niet volledig kunnen waarmaken. Dat zorgt voor uitval van treinen, teleurstellingen bij reizigers en een te hoge werkdruk voor onze collega's", lichtte topman Bert Groenewegen vorige maand toe.

De hoge werkdruk was ook een van de redenen dat NS-personeel vorige week en de week ervoor het werk neerlegde. Verder speelde onenigheid over de lonen een rol. Dat conflict is overigens nog niet opgelost. De kans is daarom groot dat er binnenkort nieuwe stakingen volgen.

Opwarmertje voor december

De wijzigingen in de dienstregeling die vandaag ingaan, zijn een opwarmertje voor december, als NS verder in het aanbod snijdt. Dat komt overigens niet alleen door het personeelstekort, maar ook doordat de oude dienstregeling uitging van het aantal reizigers van voor de pandemie. NS gaat er inmiddels van uit dat die aantallen niet meer terugkomen.

Daardoor rijden er nog minder intercity's en sprinters. Ook zet NS minder treinen in op het HSL-traject. Daar staat tegenover dat tussen Eindhoven en Amsterdam juist meer treinen gaan rijden.