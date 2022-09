De handelsprijzen voor voedingsmiddelen als suiker, zuivel en rijst zijn voor de vijfde maand op rij gedaald, meldt wereldvoedselorganisatie FAO vrijdag. Dat kan gunstig zijn voor de prijzen in bijvoorbeeld de supermarkt.

Boodschappen zijn de laatste tijd steeds duurder geworden. Dit komt onder meer doordat de handelsprijzen voor basisvoedsel als melk, varkensvlees, graan en suiker almaar hoger werden. Dat werkt - met enige vertraging - door in de prijzen van de supermarkt.

In maart van dit jaar stond de FAO-index zelfs op de hoogste stand ooit: 159,7 punt. Sindsdien zakte de index elke maand, waardoor hij in augustus uitkwam op 138,0. Dat is overigens nog altijd hoog. Tussen 2015 en 2020 stond de index onder de 100 punten.

De daling van de laatste maand kwam onder meer door een hogere export van sommige goederen en een verminderde vraag. Ook speelde mee dat er vanuit Oekraïne weer graan kan worden vervoerd naar andere delen van de wereld. Die export was de laatste tijd geblokkeerd door de Russische invasie van het land.

De lagere voedselprijzen zijn een opsteker, omdat dit op termijn kan zorgen voor enige verlichting bij het boodschappen doen. Dat zal niet meteen gebeuren. Leveranciers en supermarkten spreken vaak voor langere tijd vaste prijzen af voor artikelen. Ook spelen de hoge energieprijzen nog steeds een rol, waardoor bijvoorbeeld het vervoer van voedsel duur blijft.