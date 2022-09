Door hoge energieprijzen hebben al meerdere grootverbruikers van energie in de industrie in Nederland de afgelopen tijd productie teruggeschroefd of helemaal stilgelegd. En meer bedrijven gaan volgen, denken verschillende experts met wie NU.nl sprak. Consumenten kunnen dat gaan merken.

Damco Aluminium in Delfzijl is sinds donderdag per direct gestopt met de productie van aluminium. Voor de productie van het metaal is namelijk veel energie nodig en energieprijzen zijn enorm gestegen het afgelopen jaar.

De directie van het bedrijf zag tijdelijk stoppen als enige optie "door de torenhoge energieprijzen en een gebrek aan overheidssteun". In oktober vorig jaar stopte het bedrijf al met de productie van vloeibaar aluminium, wat 120 van de ruim 300 medewerkers van het bedrijf hun baan kostte.

Ook zinkproducent Nyrstar heeft sinds 1 september de productie stilgelegd. Dat bedrijf heeft de hoge energieprijzen niet letterlijk genoemd als reden voor het stilleggen van de fabriek, maar een bron dicht bij het bedrijf zei in augustus tegen persbureau Reuters dat de elektriciteitskosten van het bedrijf vertienvoudigd zijn.

Economen van de Rabobank voorspelden eerder deze maand al dat verschillende grootverbruikers in de industrie de komende maanden hun productie moeten gaan afschalen of stilleggen door de stijgende energieprijzen. Onder meer bedrijven in de chemie-industrie, de papierindustrie, de metaalindustrie en de voedingsmiddelenindustrie kunnen getroffen worden, is de voorspelling.

Moeilijker om stijgende kosten door te berekenen

Lange tijd is het veel bedrijven in de energie-intensieve industrie gelukt om hun stijgende kosten door te berekenen aan hun afnemers, vertelt Lize Nauta, econoom bij de Rabobank. De verwachting van de bank is dat dit bedrijven steeds minder goed gaat lukken in de toekomst.

Dat komt doordat de afnemers op hun beurt op een gegeven moment de hogere prijs niet meer willen of kunnen betalen, bijvoorbeeld omdat hun winstmarges dan verdwijnen of veel kleiner worden. "Op een bepaald moment houdt het op. Ze vinden de prijs die ze moeten betalen dan te hoog."

Dat is uit te leggen aan de hand van een voorbeeld over fietsen. Als bijvoorbeeld de aluminiumprijs stijgt, zullen fietsenproducenten op een gegeven moment niet meer in staat zijn die hogere kosten door te berekenen aan consumenten, vertelt Nauta. "Zij hebben namelijk ook een grens in wat ze willen en kunnen betalen voor een nieuwe fiets. Ze laten de nieuwe fiets dan zitten en gaan bijvoorbeeld voor tweedehands."

Prijzen kunnen voor consumenten gaan stijgen

Hoe groot de impact voor consumenten is als bedrijven in de industrie hun productie afschalen of stilleggen, is lastig te voorspellen, zegt Nauta. Dat komt onder meer doordat bedrijven niet altijd produceren voor de Nederlandse markt, waardoor een stop niet vanzelfsprekend van invloed is op de prijzen in Nederland.

"Maar in algemene zin kun je wel verwachten dat prijzen stijgen. Dat gebeurt namelijk als ergens minder van is en de vraag ernaar hetzelfde blijft", zegt Nauta. Albert Jan Swart, sectoreconoom Industrie bij ABN AMRO, is het hiermee eens. "Materialen zullen veel duurder worden en dat gaan we merken."

Hoeveel last we daarvan gaan hebben, is ook lastig te voorspellen. "Voor een nieuwe fiets is een alternatief, bijvoorbeeld een tweedehandse", zegt Nauta. "Maar dat is niet voor alles zo. Brood zullen we bijvoorbeeld blijven kopen."

Energie blijft nog wel even duur

Damco Aluminium gaat de productie weer opstarten "wanneer de omstandigheden verbeteren", schreef het bedrijf donderdag in een persbericht.

Maar dat energieprijzen snel weer gaan dalen, is niet waarschijnlijk, zegt Nauta. "We verwachten dat de prijzen voor energie nog lang hoog zullen blijven. De verwachting is dat sommige bedrijven daarom ook gaan kijken naar andere manieren van produceren. Bijvoorbeeld door groene stroom te gebruiken in plaats van gas als dat mogelijk is."

Maar ook de prijs voor stroom is veel hoger dan een jaar geleden, vertelt Swart. Daarom verwacht hij niet dat dat op korte termijn een oplossing is. Bovendien is het lang niet voor alle bedrijven in de industrie mogelijk om zomaar op een andere manier te gaan produceren. "Voor de bedrijven geldt op dit moment dat ze klem zitten."