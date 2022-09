Honderdduizenden racefans bezoeken Zandvoort dit weekend. Het zorgt voor miljoenen euro's extra in de badplaats. De Nederlandse economie levert het nauwelijks iets op, maar op de lange termijn kan het wel een positief effect hebben.

In totaal 44 miljoen euro werd er vorig jaar extra uitgegeven in de regio Amsterdam door bezoekers van het Formule 1-weekend. Dat berekende de hogeschool van Breda, die onderzoek deed naar de economische effecten van de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort.

Het dorp Zandvoort leverde de Grand Prix 22 miljoen euro extra op, voor de Metropoolregio Amsterdam kwam daar nog eens hetzelfde bedrag bovenop. Het gaat dan om zogeheten additionele bestedingen. Dat is extra geld dat wordt uitgegeven, dat anders niet in dat gebied was uitgegeven.

Overigens loopt Zandvoort wel geld mis dat anders misschien wel was uitgegeven. Strandgangers zullen de Noord-Hollandse badplaats dit weekend vermoedelijk mijden. Die verdringing, zoals dat heet, is niet meegenomen in het Bredase onderzoek.

Economische impact voor Nederland beperkt

"Maar de economische impact voor Nederland is heel beperkt", zegt Willem de Boer, sporteconoom van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Dat komt vooral doordat de meeste bezoekers van de Grand Prix uit Nederland komen. Het geld dat zij in de omgeving van Zandvoort uitgeven, hadden ze zonder Formule 1-weekend ergens anders in Nederland uitgegeven.

Grand Prix 'mooi visitekaartje'

Toch kan de Grand Prix in Zandvoort ook lange termijn effecten hebben voor Nederland, weet De Boer. "Het is misschien goed voor de uitstraling van Nederland. Maar dan vooral Nederland als land dat evenementen organiseert. Het kan ook zo zijn dat meer mensen naar Zandvoort trekken. Maar er zullen weinig mensen naar Zandvoort op vakantie gaan in plaats van naar bijvoorbeeld Italië."

De Boer noemt de Grand Prix "een mooi visitekaartje" voor Nederland, "maar over het algemeen moet je dat niet overdrijven". De sporteconoom vertelt dat uit onderzoeken blijkt dat grote sportevenementen zoals een wereldkampioenschap voetbal en Olympische Spelen op de lange termijn vrijwel geen positieve economische effecten genereren.

“Mensen worden er blij van en dat is ook wat waard” Willem de Boer, sporteconoom

Hij noemt Barcelona als uitzondering. Die stad organiseerde in 1992 de Olympische Spelen en profiteerde daar flink van op de lange termijn. "Maar dat was een stad in ontwikkeling en dan zijn die Spelen een soort visitekaartje dat een ontwikkeling die al veel langer speelde versnelde.

En niet alles hoeft ook in geld uit te drukken te zijn, besluit De Boer. "Mensen worden er bijvoorbeeld trots en blij van en dat is ook wat waard. Die waarde is misschien wel veel groter dan de economische impact van zo'n evenement."