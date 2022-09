Huisartsen staken, het personeel van de NS staakt en binnenkort ligt ook het streekvervoer plat vanwege stakingen. Steeds is één van de klachten: een te hoge werkdruk. Maar wat houdt werkdruk eigenlijk in en hoe kunnen werkgevers voorkomen dat die te hoog wordt?

De NS domineerde afgelopen week het nieuws. Dagelijks lag het treinvervoer in een bepaalde regio stil, de ene dag Noord-Nederland, daarna Zuid-Nederland. Op dinsdag reed er zelfs in heel het land amper een trein vanwege stakingen.

Het personeel van de NS staakt niet zomaar, vertelt de woordvoerder van FNV Spoor. "We missen 1400 mensen aan personeel. De werknemers voelen zich zoals een uitgeperste citroen: helemaal uitgeknepen." De werkdruk ligt volgens de woordvoerder veel te hoog. "Het speelt op alle lagen in het bedrijf. Soms staat er maar één beveiliger op een hele trein. Of moet een conducteur zijn pauze overslaan omdat hij direct op een andere trein nodig is. Iedereen wordt overvraagd."

Om hier verandering in te brengen willen de FNV en andere vakbonden (CNV en VVMC ) met de NS onderhandelen over een nieuwe cao. "De jeugdlonen moeten omhoog, net zoals het minimumloon. En er moet een automatische prijscompensatie komen. Oftewel een loon dat gelijk oploopt met de inflatie", zegt de woordvoerder van FNV. "Dit is op de korte termijn geen oplossing voor de werkdruk, maar het maakt de NS wel een aantrekkelijkere werkgever. Op de lange termijn zal er dan meer nieuw personeel komen."

En hoe meer personeel er is, hoe beter al het werk wordt verdeeld. "Wij willen met de onderhandelingen ook afdwingen dat er een beter rooster komt én een betere werk-privébalans", vertelt de woordvoerder. "Een medewerker had bijvoorbeeld al één jaar geleden verlof aangevraagd voor de eerste schooldag van zijn kind. Dit verzoek is afgewezen omdat het te druk is."

“De werkgever hoeft natuurlijk niet met alles akkoord te gaan. Maar het helpt als de werkgever het gesprek aangaat met de werknemer.” Margot Joosen, onderzoeker van Tilburg University

Feitelijke en ervaren werkdruk

Werkdruk kan in twee categorieën worden opgedeeld: de feitelijke werkdruk en de ervaren werkdruk. Margot Joosen, senior researcher naar 'mentale gezondheid op werk' van Tilburg University, legt uit: "Bij de feitelijke werkdruk gaat het om de deadlines, de overuren en de onderbezetting van het personeel. De ervaren werkdruk is de werkdruk die de medewerker zichzelf oplegt. Dus de werkdruk die hij ervaart omdat hij perfectionistisch is of bijvoorbeeld te veel zijn best doet."

In beide gevallen is een té hoge werkdruk slecht voor de mentale gezondheid van de medewerkers, vertelt Joosen. "Het kan uiteindelijk zorgen voor uitval vanwege een burn-out, dat mensen op zoek gaan naar een andere baan of gaan staken, zoals bij de NS. Om dit te voorkomen, is het belangrijk dat de werkgever aandacht heeft voor wat medewerkers belangrijk vinden in het werk en waar ze energie van krijgen. Het begint dus met oprechte interesse tonen in werknemers'.

Voorheen zat de werkgever volgens Joosen in een luxepositie. "Hij kon kiezen tussen ontelbaar veel mensen en zo de perfecte persoon voor de baan vinden. Tegenwoordig werkt het andersom. De baan moet worden aangepast aan de sollicitant of medewerker."

Persoonlijke benadering

Door het personeelstekort is de mens achter de baan veel belangrijker geworden. Een persoonlijke benadering zorgt er namelijk voor dat de medewerkers langer tevreden zijn en zich gewaardeerd voelen. Dat werkt op de lange termijn beter dan alleen een hoger salaris, stelt Joosen. "De werkgever hoeft natuurlijk niet met alles akkoord te gaan. Maar het helpt als de werkgever met de werknemers in gesprek gaat." Als de werkgever weet waar de medewerker zich zorgen over maakt of wat z'n toekomstdromen zijn, dan kan hier samen aan worden gewerkt.

Joosen legt de nadruk op het woordje 'samen'. Het komt volgens haar vaak voor dat de werkgever zelf invult wat de medewerker nodig heeft. "Iedereen is verschillend, ook in wat ze nodig hebben om goed te functioneren. Sommige mensen houden bijvoorbeeld van strakke deadlines, terwijl anderen juist veel vrijheid fijner vinden. Een one size fits all-oplossing werkt dus niet. De werkgever moet zich meer focussen op de persoonlijke benadering."

Dit zorgt er volgens Joosen ook voor dat er sneller nieuwe mensen komen en de werkdruk dus afneemt. "Nieuwe medewerkers zoeken ook een baan met een fijne werk-privébalans, waar ze gewaardeerd voelen en kunnen doorgroeien. Dit is het nieuwe werkgeverschap."