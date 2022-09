De NVWA heeft bij een pluimveehouder in Barneveld vogelgriep aangetroffen. Daarom geldt per direct een vervoersverbod voor 220 andere pluimveebedrijven in de regio. Ook in Blija (Friesland) en Bunschoten-Spakenburg zijn besmette vogels gevonden.

Door de vondst op de drie locaties moeten in totaal ongeveer 107.000 dieren worden afgemaakt. De meeste daarvan (66.000) horen bij het bedrijf in het Gelderse Barneveld. De regio staat bekend om het grote aantal pluimveehouders.

De vondst heeft dan ook grote gevolgen voor collega-bedrijven in het gebied. Maar liefst 220 andere pluimveehouders is een vervoersverbod opgelegd om verdere verspreiding te voorkomen. Bij tientallen bedrijven in de buurt van de getroffen pluimveehouder wordt intensief gescreend of daar ook dieren besmet zijn geraakt.

Verder heeft de NVWA de vogelziekte aangetroffen bij een vleeskuikenbedrijf in het Friese Blija. Door de vondst moeten alle 41.000 dieren worden afgemaakt. Acht bedrijven in de buurt krijgen een vervoersverbod opgelegd.

Het derde geval was bij een houder van siervogels in Bunschoten-Spakenburg. Alle 150 dieren worden geruimd. Voor twintig pluimveebedrijven in de regio gaat een vervoersverbod gelden.

In oktober 2020 werd de ziekte voor het eerst in lange tijd weer aangetroffen in Nederland. Het regende daarna andere besmettingen. Ook in andere Europese landen wordt regelmatig vogelgriep aangetroffen. Sommige experts spreken daarom van de ergste vogelgriep ooit in Europa.