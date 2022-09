De prijs van een gemiddelde huurwoning was in juli van dit jaar 3 procent hoger dan een jaar eerder. Dat meldt statistiekbureau CBS vrijdag. De huur van een sociale huurwoning steeg in juli 2022 gemiddeld met 2,6 procent vergeleken met een jaar eerder. Voor vrijesectorwoningen was de stijging 3,8 procent.

Dat is behoorlijk veel: sinds 2014 is de huur in Nederland niet zoveel gestegen. In Amsterdam stegen de huren het hardst, gemiddeld met 3,6 procent.

Van alle provincies stegen de huren in Noord-Holland het hardst, met gemiddeld 3,4 procent vergeleken met een jaar eerder. In Friesland en Drenthe stegen de huren het minst hard.

Volgens het CBS komt dit door het aangepaste huurbeleid. Dat zorgt ervoor dat de huren met een vast bedrag verhoogd kunnen worden, maximaal 50 euro voor middeninkomens en maximaal 100 euro voor hoge inkomens.

Voor vrijesectorwoningen mogen de huren voor zittende huurders met maximaal 3,3 procent verhoogd worden.