Vakbonden FNV Spoor, VVMC en CNV gaan nieuwe acties van het NS-personeel organiseren. De bonden hebben naar eigen zeggen nog niets gehoord van de NS. Ze zeggen dat ze pas stoppen met actievoeren zodra er een goede cao ligt.

De NS heeft inmiddels in de pers laten weten dat het bedrijf zelf aan zet is. "Wij zijn blij dat de NS tot dit inzicht is gekomen, want het bleef oorverdovend stil vanuit die kant", zegt FNV Spoor in een persbericht. Maar zolang de bonden geen uitnodiging hebben gekregen van de NS voor een gesprek, gaan ze door met actievoeren.

De afgelopen twee weken werd er vijf dagen lang gestaakt werd in verschillende regio's. Dit had grote gevolgen voor treinreizigers. Dinsdag reden er zelfs in heel Nederland amper treinen, omdat er werd gestaakt in de voor de NS belangrijke regio Utrecht. Het leidde tot honderden kilometers extra file op de weg.

De NS-medewerkers staken omdat zij een betere cao willen. De NS wil de lonen wel verhogen, maar niet zo veel als het personeel en de vakbonden willen. Met de stakingen van vorige en deze week willen de bonden hun eisen kracht bijzetten.

Mogelijk landelijke stakingen

Eerder lieten de bonden al weten meer stakingen te organiseren, als de estafettestaking van de afgelopen weken niet het gewenste effect zou hebben. Hoe deze eruit gaan zien, is volgens Henri Janssen van FNV Spoor niet duidelijk.

Wel liet hij weten dat de bonden gaan "opschalen" als er nieuwe acties komen. Dat betekent dat de nieuwe acties groter zijn dan die van de afgelopen dagen, bijvoorbeeld een landelijke staking.

Woensdag kondigden vakbonden stakingen aan bij streekvervoerders, zoals Arriva en Connexxion, als vervolg op eerdere acties. Het lijkt erop dat het voor de NS dezelfde kant op gaat.