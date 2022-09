In augustus zijn 23.638 auto's op kenteken gezet. Dat zijn er 9,2 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, melden BOVAG en Rai Vereniging donderdag. De stijging is opvallend, omdat in andere maanden van dit jaar de verkopen juist flink lager waren.

Dit kwam onder meer door een groot tekort aan chips, waarvan er veel in auto's worden verwerkt. Ook zijn er problemen met grondstoffen en logistiek. Daardoor konden tot vorige maand fors minder auto's worden geleverd.

Wat de oorzaak van de stijging in augustus is, durft Rai Vereniging niet te zeggen. "Het kan een toevalligheid zijn", zegt een woordvoerder. "We vinden het in ieder geval nog veel te vroeg om te stellen dat de problemen voorbij zijn. Daarvoor moet de stijging langer aanhouden."

Over de eerste acht maanden van dit jaar is nog wel sprake van een daling. Tussen begin januari en eind augustus zijn 199.297 auto's op kenteken gezet. Dat is 5,6 procent minder dan in de eerste acht maanden van vorig jaar.

Populairste merken in augustus:

Kia met 2.741 registraties en 11,6 procent marktaandeel

Volkswagen (2.237 / 9,5 procent)

Toyota (1.671 / 7,1 procent)

Hyundai (1.546 / 6,5 procent)

Peugeot (1.536 / 6,5 procent)

Populairste modellen vorige maand: