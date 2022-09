Ruim 44.000 mensen hebben donderdagochtend een aanvraag gedaan voor 1.000 euro opleidingsbudget van de overheid. Het loket voor dit STAP-budget ging vandaag om 10.00 uur open en binnen iets meer dan twee uur was het geld op. Dat meldt het UWV.

Sinds dit jaar kunnen Nederlanders maximaal 1.000 euro per persoon krijgen om een opleiding te volgen voor hun huidige of toekomstige werk. Donderdag was de vierde keer dat je hiervoor een aanvraag kon indienen. Net als de vorige keren was het geld in een mum van tijd op.

De wachtrijen bij het UWV, waar de aanvraag moest worden ingediend, waren donderdagochtend dan ook lang. Zeker niet iedere geïnteresseerde heeft zijn aanvraag kunnen doen. "We begrijpen de teleurstelling, maar het toont ook aan dat de interesse in het budget groot is", aldus een woordvoerder.

Deze keer was er 6 miljoen euro extra beschikbaar, waardoor het totaalbudget voor deze ronde uitkwam op 38,5 miljoen euro. Desondanks was het geld snel op.

Een deel van de aanvragen is inmiddels goedgekeurd. Het grootste deel van de andere aanvragen wordt de komende dagen bekeken. Mogelijk dat er ook aanvragen worden afgekeurd.

Er zijn sowieso sinds de start van de regeling in maart dit jaar al 2.000 opleidingen uit het register geschrapt. Daarbovenop voert het UWV deze keer extra controles uit of studies en opleidingen wel aan de voorwaarden voldoen. Er zijn signalen bij de instantie binnengekomen dat dit niet altijd het geval is.