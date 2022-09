De werkloosheid in landen die met de euro betalen kwam in juli uit op 6,6 procent. Dat is het kleinste percentage dat het Europese statistiekbureau Eurostat ooit heeft gemeten. De oorzaak van de lage werkloosheid is de ongekende krapte op de arbeidsmarkt. Veel bedrijven hebben grote moeite om hun vacatures ingevuld te krijgen.

Bijna 11 miljoen mensen in de eurolanden hadden in juli geen baan. Dat waren er 113.000 minder dan in de maand ervoor, toen 6,7 procent van de mensen geen werk had. De hoogste werkloosheid is er in Spanje en Griekenland, met percentages van nog altijd ruim boven de 10.

Nederland behoort juist tot de landen met de laagste werkloosheid. In ons land heeft 3,6 procent van de beroepsbevolking geen werk.

Uit de data van Eurostat blijkt ook dat in de eurozone 2,2 miljoen jongeren in de leeftijd tot 25 jaar werkloos zijn. Dat komt neer op ruim 14 procent van de jongeren. Dat is aanmerkelijk meer dan het algemene gemiddelde van 6,6 procent.

Eurostat ziet je als werkloos als je geen baan hebt, vier weken voorafgaand aan de peildatum actief naar werk hebt gezocht en binnen twee weken aan de slag kan.