Een olietanker op weg naar Saoedi-Arabië is woensdag urenlang vast komen te zitten in het Suezkanaal, meldt The Guardian.

De 250 meter lange Affinity V-tanker verloor de controle over het schip waardoor de tanker aan de grond liep. Dit gebeurde vlak bij de plek waar het Ever Given-containerschip in maart 2021 een week lang vaststond.

De situatie van het schip deed alarmbellen rinkelen. Ongeveer 12 procent van de wereldhandel gaat door het kanaal, omdat het de snelste route is tussen Azië en Europa. Toen de Ever Given daar meer dan een jaar geleden vastliep, legde het daarmee een groot deel van de wereldhandel stil.

Deze keer konden sleepboten het schip snel weer in beweging krijgen. Volgens de kanaalautoriteit van het Suezkanaal (SCA) heeft het schip vijf uur vertraging opgelopen.

Een grote opluchting, want nadat de Ever Given het kanaal had geblokkeerd, moest de eigenaar van het schip een grote schadevergoeding betalen aan Egypte.