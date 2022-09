De voorzitter van het grote Russische olie- en gasconcern Lukoil, Ravil Maganov, is donderdag overleden na een val uit een raam van een ziekenhuis in Moskou. Dat meldt het Russische persbureau Interfax. De autoriteiten zijn ter plaatse om onderzoek te doen. Dit jaar zijn al meerdere Russische zakenmensen op mysterieuze wijze om het leven gekomen.

De 67-jarige Maganov viel uit een raam op de zesde verdieping van het ziekenhuis waar hij werd behandeld. De Russische autoriteiten melden dat hij werd behandeld voor hartklachten en dat Maganov depressief was. Sommige Russische media zeggen dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd door uit het raam te springen.

Het gaat om hetzelfde ziekenhuis als waar de voormalige leider van de Sovjet-Unie, Michail Gorbatsjov, eerder deze week overleed. In dat ziekenhuis worden vaak figuren uit de Russische elite behandeld.

Maganov was sinds 2020 voorzitter van Lukoil en kreeg in 2019 een onderscheiding van president Vladimir Poetin. Het bedrijf is ook in Nederland actief met tientallen tankstations.

In maart liet het bestuur van Lukoil zich nog kritisch uit over de Russische invasie van Oekraïne. Het tweede grootste energieconcern van Rusland riep toen op tot een onmiddellijk einde van het conflict. Ze zeiden dat het moest worden opgelost door middel van overleg. In mei dit jaar overleed ook al een voormalige topbestuurder van Lukoil op mysterieuze wijze.

