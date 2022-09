Wie in Duitsland de tank wil volgooien, moet daar sinds donderdag weer meer voor betalen. De tijdelijke accijnskorting op benzine en diesel is met ingang van september gestopt. Opvallend is dat de korting in Frankrijk op dezelfde dag juist omhoog is gegaan.

In Duitsland is de accijns op benzine en diesel begin juni verlaagd. De oosterburen deden dat toen om de pijn van de snel stijgende brandstofprijzen wat te verzachten voor de Duitse bevolking. Door de maatregel werd diesel 17 cent goedkoper en benzine 35 cent.

Dat maakte tanken in Duitsland aantrekkelijker voor Nederlanders, die van oudsher toch al vaak de tank volgooien over de grens. Maar die korting is vandaag verdwenen. Donderdagochtend liepen de prijzen bij Duitse tankstations dan ook meteen flink op.

In Nederland is de accijns op brandstof in april al omlaaggegaan. Deze maatregel zou aanvankelijk tot het einde van dit jaar duren, maar woensdag werd duidelijk dat het kabinet plannen heeft om die te verlengen.

In Frankrijk is de accijnskorting donderdag juist wat groter geworden. Tot vandaag betaalden de Fransen 18 cent per liter minder. Dat is nu opgetrokken naar 30 cent. Ook deze maatregel is ingevoerd om brandstof enigszins betaalbaar te houden.