Het aantal aangevraagde hypotheken lag in augustus een stuk lager dan normaal, net als een maand eerder. In totaal zijn vorige maand 28.000 hypotheken aangevraagd, wat meer dan 15 procent lager is dan een jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van Hypotheken Data Netwerk (HDN).

Ook in juni en juli waren er al minder aanvragen dan in dezelfde maand van vorig jaar. Een oorzaak noemt HDN niet, maar dat de woningprijzen almaar verder oplopen, lijkt een logische verklaring. Daardoor wordt het kopen van een huis voor veel mensen moeilijker. Het stijgen van de hypotheekrente heeft dat nóg een stuk lastiger gemaakt.

Verder valt het HDN op dat er de laatste maanden minder woningbezitters zijn die hun hypotheek oversluiten. Dit komt doordat veel huiseigenaren hun hypotheek al hebben overgesloten toen de rentes nog laag waren.