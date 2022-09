Woensdag was voorlopig de laatste van vijf stakingsrondes van NS-personeel, maar het is zeker niet uitgesloten dat binnenkort nieuwe stakingen volgen. De vakbonden en de NS zijn geen streep dichter bij een nieuw akkoord over arbeidsvoorwaarden gekomen.

Afgelopen week was het vrijwel elke dag raak: machinisten en conducteurs legden overal in het land het werk neer. Dinsdag reed zelfs in heel Nederland amper een trein, omdat werd gestaakt in de voor de NS zo belangrijke regio Utrecht. Het leidde tot honderden kilometers extra file op de weg.

Op dit moment staan geen nieuwe NS-stakingen gepland. "Maar we zijn zeer actiebereid", zegt Henri Janssen van FNV Spoor. "NS-medewerkers willen hun werk goed kunnen doen. Maar er zijn veertienhonderd vacatures. Daardoor is de werkdruk te groot en dat gaat ten koste van de reiziger. Maar ondanks de stakingen hebben we van de NS de afgelopen dagen niets gehoord."

Binnenkort vindt overleg plaats tussen FNV en andere vakbonden CNV en VVMC om te praten over nieuwe acties. Hoe deze eruit gaan zien is niet duidelijk. Wel zegt Janssen dat als er nieuwe acties komen, de bonden gaan "opschalen". Dat betekent dat de nieuwe acties groter zijn dan die van de afgelopen dagen, bijvoorbeeld een landelijke staking.

NS en bonden hebben geen nieuw gesprek gepland

De NS meldt dat zij openstaat voor nieuw overleg met de bonden over loon en andere arbeidsvoorwaarden. Of het bedrijf dan ook concessies wil doen, wil het niet meedelen. Momenteel staan er geen gesprekken gepland tussen de bonden en de vervoerder. De kans op nieuwe acties lijkt dan ook groot, vooral omdat beide kampen behoorlijk ver uit elkaar staan.

Zo willen de bonden dat de lonen voortaan meebewegen met de inflatie, wat een flinke verhoging zou betekenen. Zo waren goederen en diensten in augustus 13,6 procent duurder dan vorig jaar. Daarnaast willen de bonden een eenmalige uitkering van 600 euro en daarbovenop 100 euro per maand extra.

Volgens de NS betekent dit een loonsverhoging van zo'n 20 procent en dat is niet realistisch. De vervoerder boekte in de eerste helft van dit jaar weliswaar winst, maar dat kwam door overheidssteun en meevallers. Als die buiten beschouwing worden gelaten, staat er onder de streep een tekort van 225 miljoen euro. Dit komt vooral doordat reizigersaantallen achterbleven, met name in de eerste maanden van dit jaar, toen nog sprake was van een lockdown.

Woensdag kondigden vakbonden stakingen aan voor streekvervoerders, zoals Arriva en Connexxion, als vervolg op eerdere acties. Het lijkt erop alsof het voor de NS dezelfde kant op gaat.