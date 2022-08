De handelsprijzen voor gas zijn woensdagmiddag fors gedaald. De prijs voor een megawattuur daalde aan het einde van de middag met ruim 17 euro naar 233,45 euro. Eerder op de dag stond de prijs nog op 270 euro.

De daling is opvallend omdat Rusland woensdag de Nord Stream 1, een belangrijke gaspijplijn naar Europa, tijdelijk heeft dichtgedraaid. Volgens de Russen is dat nodig voor onderhoud. Komende zaterdag moet de pijplijn weer opengaan. Vermoedelijk hebben handelaren de gevolgen van de afsluiting al eerder verwerkt in hun biedingen.

In Europa wordt getwijfeld of het onderhoud echt nodig is. Sommigen denken dat Rusland de reparatie gebruikt om de kraan steeds iets verder dicht te draaien.

In juli vond ook al onderhoud plaats aan de Nord Stream 1. De pijplijn ging daarna wel weer open, maar er stroomt sindsdien minder gas doorheen. Rusland is al langer bezig om de aanvoer van gas naar Europa langzaam verder af te knijpen.

Wat woensdag ook meespeelde, is dat vanuit Noorwegen meer gas beschikbaar komt. De Noren worden steeds belangrijker voor de energievoorziening in West-Europa. Ook de productie van windenergie steeg in sommige landen, waardoor minder gas nodig is.

Ondanks de daling van woensdag staat de gasprijs nog steeds hoog. Een jaar geleden kostte een megawattuur nog minder dan 30 euro.