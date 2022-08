In navolging van NS-medewerkers gaat nu ook het personeel van streekvervoerders staken, zo maakt vakbond FNV woensdag bekend. De eerste staking is komende dinsdag. Ook de dagen erop wordt gestaakt. Op vrijdag 16 september wordt het werk landelijk neergelegd. Stadsvervoerders staken niet, behalve in Utrecht.

De staking betekent dat streekbussen en -treinen, bijvoorbeeld van Arriva en Connexxion, niet zullen rijden. Zo leggen komende dinsdag medewerkers van ov-bedrijven in Flevoland, Zuid-Holland en Zeeland het werk neer. Een dag later gebeurt dat in Noord-Holland en Utrecht.

Op donderdag 8 september is er een werkonderbreking in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en op vrijdag 9 september wordt er in Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel gestaakt. Op vrijdag 16 september leggen alle regio's tegelijk het werk neer.

Stadsvervoerders staken niet

Medewerkers van stadsvervoerders HTM, RET en GVB doen niet mee aan de staking. Zij vallen onder een andere cao. Ook NS-personeel doet niet mee. In de stad Utrecht wordt wel gestaakt.

Het personeel van streekvervoerders wil een betere cao, onder meer omdat er veel ziekteverzuim is en de werkdruk te hoog is. Met de stakingen willen ze hun eisen kracht bij zetten. De stakingen zijn een vervolg op eerdere werkonderbrekingen die personeel van streekvervoerders eerder dit jaar heeft gehouden.

Naast de hoge werkdruk zijn de medewerkers ook geïrriteerd over de verschaling in het streekvervoer. Volgens FNV is de afgelopen jaren 30 procent van de ritten verdwenen. Vooral op het platteland zijn er steeds minder ov-lijnen.