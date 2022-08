Air France-KLM is samen met verschillende partijen in gesprek over de overname van de Italiaanse luchtvaartmaatschappij ITA Airways, heeft het Italiaanse ministerie van Financiën bekendgemaakt.

De Italiaanse overheid is nu nog eigenaar van ITA - een opvolger van het financieel zwakke Alitalia - maar is van plan een groot deel van de aandelen te verkopen.

Het is daarom exclusieve gesprekken gestart met een consortium van Air France-KLM, de Amerikaanse vliegmaatschappij Delta Airlines en het Amerikaanse investeringsfonds Certares. Het was al langer bekend dat de regering ITA wil privatiseren.

Als de deal doorgaat wordt het consortium volgens nieuwsdienst Reuters niet volledig eigenaar. De Italiaanse regering zou een belang van 40 procent willen houden. Ook wil het stemrecht bij de benoeming van de topbestuurder en enkele andere belangrijke besluiten kunnen vetoën.

Een rivaliserend bod van het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa wordt daarmee afgewezen. Lufthansa trok daarbij samen op met MSC, een Zwitsers-Italiaans rederij met zowel cruise- als containerschepen.

De demissionaire Italiaanse premier Mario Draghi had begin augustus gezegd dat hij de verkoop van ITA wil afronden voordat hij stopt als premier. Hij heeft het ontslag van zijn regering al aangeboden. Op 25 september worden er verkiezingen gehouden in Italië.